В России зафиксировали первый случай увольнения за ИИ-пранк

Москвичку уволили из маркетинговой компании за розыгрыш коллег с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, 26-летняя девушка часто генерирует различные изображения через нейросети. Она решила подшутить над начальством и коллегами, скинув в общий чат сгенерированную фотографию с бомжом, стоящим у ресепшена в офисе компании.

«Но коллега из HR подложила свинью — подкинула идею получше: в запросе [для нейросети] написать «налоговая служба внезапно нагрянула в офис», — говорится в материале.

В результате устроившая розыгрыш девушка так и поступила. С помощью ИИ она создала реалистичное фото с сотрудником налоговой службы и отправила его в общий чат, тем самым вызвав переполох среди руководства.

Позднее москвичка призналась, что это была шутка. Однако начальство не оценило розыгрыш и уволило девушку. Сейчас она ищет новую работу.

В публикации подчеркивается, что это первый зафиксированный в России случай увольнения за ИИ-пранк.

9 декабря издание Daily Mail сообщило, что в государственной больнице Хорн в Нижней Австрии уволили старшего врача, сделавшего крайне оскорбительное высказывание в адрес пациента с ожирением. В ходе осмотра медик заявил, что обратившемуся за помощью человеку «поможет только Освенцим».