Бородин осудил «греховного» Невзорова*

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин «разнес» уехавшего из России Александра Невзорова* (признан иноагентом на территории РФ, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением, их деятельность запрещена в РФ). В своем Telegram-канале политик резко осудил «недожурналиста», разжигающего внутри страны конфликт, и заявил, что он «берет грех на душу».

Недавно Роскомнадзор запретил в России игровую онлайн-платформу Roblox за поддержку экстремизма и терроризма. Это решение не поддержал эмигрировавший Александр Невзоров*, неоднократно критиковавший действия властей в РФ. Виталий Бородин, который уже намеревался привлечь публициста к уголовной ответственности, возмутился, что он продолжает разжигать конфликт внутри страны. По мнению главы ФПБК, телеведущий берет на душу грех, пытаясь рассорить родителей и детей.

«После прослушивания Невзорова* хочется принять душ и отмыться от ушата той грязи, которую он льет на нашу страну, на наш народ, на наши институты власти. Недожурналист критикует Роскомнадзор за блокировку детской игры Roblox, называя причины блокировки «надуманным предлогом», а блокировку - «ампутацией остатков свободы». <…> Эти иуды-Невзоровы* специально хотят разжечь внутри страны конфликт и поссорить нас друг с другом, и самое главное, поссорить детей с родителями - великий грех на душу берет этот товарищ», - заявил Виталий Бородин.

Напомним, в 2022 году Следственный комитет России возбудил против Александра Невзорова* уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. На фоне этого журналист вместе с женой переехал в Италию, где у них есть недвижимость и вид на жительство. На просьбу прокуратуры изъять имущество его семьи в пользу государства бывший депутат Госдумы ответил: «Россия меня предала и обворовала, ничего общего с ней я иметь не хочу».

Ранее Александр Невзоров* отрекся от России перед американскими зрителями.

*признан иноагентом на территории РФ, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением, их деятельность запрещена в РФ