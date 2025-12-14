Стало известно, почему Михалков дал роль отсидевшему Ефремову

Режиссер Никита Михалков в эфире программы «Открытая студия» рассказал, что верит в исправление Михаила Ефремова, ранее отбывшего наказание за смертельное ДТП. В связи с этим, добавил он, было принято решение дать роль артисту, пишет «Комсомольская правда».

Режиссер заметил, что история с Ефремовым не могла закончиться по-другому, но могла завершиться «еще страшнее».

«То, что произошло, было естественным следствием постепенной потери им реальности и ощущения собственности своего таланта. Думаю, что при всей сложности его характера у него было время многое понять, и я это почувствовал», — разъяснил Михалков.

Ранее сообщалось, что Ефремов сыграет одну из главных ролей в спектакле «Без свидетелей». Премьера постановки запланирована на февраль следующего года.