Названы последствия мощного снегопада в регионе РФ

В Саратовской области экстренные и аварийные службы, органы власти всех уровней продолжают работать в круглосуточном режиме над ликвидацией последствий непогоды, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

© Телеграм-канал Романа Бусаргина

В субботу, 13 декабря, в Саратовской области наблюдался сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 м/с.

В результате сильных порывов ветра и падения деревьев повреждены линии электропередачи в 205 населенных пунктах. Устранение аварий продолжается в круглосуточном режиме, работают 59 бригад, пояснил глава региона.

Губернатор отметил, что ураган повредил крыши 14 зданий в 5 районах. Пострадали школы, больницы, частные и многоквартирные дома.

«В Саратове повалено 132 дерева, которые уже убраны с проезжей части. Кроме того, есть повреждения 33 участков газовых труб и 78 линий электропередачи. По части адресов подача ресурса уже восстановлена, работы продолжаются», — уточнил Бусаргин.

По его словам, в связи со снежными заносами и ДТП ограничения остаются на участках 6 федеральных трасс в Ершовском, Энгельсском, Советском, Хвалынском и Пугачевском районах.

На каждом из них работают специалисты службы спасения и техника. Граждан при согласии эвакуируют в пункты временного размещения, организован подвоз бензина, заметил губернатор.

Так, отметил Бусаргин, в Энгельсском районе у села Безымянное эвакуировано 148 человек, в том числе 34 ребенка. При этом использовался вездеход-болотоход.

На самых сложных участках работает отряд мобильной тяжелой техники областной службы спасения. К расчистке дорог и улиц по всему региону привлечено свыше 1,4 тысячи единиц техники.

Начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин рассказал, в свою очередь, что по состоянию на 11:00 мск службой спасения Саратовской области спасено и эвакуировано из снежных заносов 200 человек, из них 50 детей.

«На автодороге Саратов – Самара, пос. Варваровка, тяжелой техникой была пробита дорога для эвакуации беременной женщины и других водителей. Движение восстановлено. В районе пос. Дубки силами спасателей совместно с дорожными службами ликвидирован затор, заблокировавший движение», — уточнил чиновник.

По его данным, в Ровенском районе с применением шнекороторной установки очищено 30 километров дороги для обеспечения проезда бригады скорой медицинской помощи к гражданам.