В Госдуме объяснили, когда выгодно взять отпуск в 2026 году

Январь считается самым выгодным месяцем для отпуска, поскольку в этот период можно учитывать в расчет среднего заработка премиальные выплаты за предыдущий год.

© Deita.ru

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, лучше всего планировать отпуск в начале года, особенно если в декабре были выплачены премии, годовые бонусы или так называемая «тринадцатая зарплата», которые включаются в расчет среднего заработка для январского отпуска.

Закон предусматривает, что отпускные должны быть выплачены за три дня до начала отпуска, поэтому деньги обычно поступают либо в декабре, либо в начале января. Также новогодние каникулы с 1 по 8 января не засчитываются в дни отпуска — это позволяет пролонгировать отдых, затрачивая меньше календарных дней отпуска.

Тем, кто ожидает повышения зарплаты в 2026 году, выгоднее брать отпуск в тот период, когда новые, более высокие ставки уже войдут в расчетный период, и средний дневной заработок увеличится.

Важно учитывать, что отпуск нельзя пропускать два года подряд, а его длительность должна быть не менее 14 дней. Оптимальный план — разделить отпуск: часть взять в январе, чтобы воспользоваться премиями и новогодними праздниками, а оставшуюся часть — летом или осенью, когда возникнет необходимость отдохнуть.

Гаврилов отметил, что в 2026 году наиболее благоприятными периодами для отпуска станут январь, май и начало ноября, так как праздничные дни позволят сделать отдых более продолжительным.