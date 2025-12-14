Больная раком Маргарита Симоньян сообщила об ухудшении состояния после химиотерапии. В своем Telegram-канале журналистка рассказала, что вынуждена была пропустить важное мероприятие, поскольку у нее не было сил даже «выйти из комнаты».

13 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве прошла встреча литературного клуба, на котором обсуждали новый роман Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Однако главный редактор RT не смогла посетить мероприятие — ей стало хуже после третьей химиотерапии. Вдова Тиграна Кеосаяна поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

«До последнего надеялась, что смогу быть на этом важном для меня мероприятии, но после третьей химии стало очень тяжело. С трудом нахожу в себе силы, чтобы выйти из комнаты. Спасибо всем, кто пришел, за внимание и такой интерес к моей книге», — высказалась Маргарита Симоньян.

Напомним, журналистка переживает непростой период в жизни: в ночь с 25 на 26 сентября этого года скончался ее муж Тигран Кеосаян, который так и не вышел из комы спустя девять месяцев. После трагедии Маргарита Симоньян столкнулась с новой бедой — у нее обнаружили рак. Главный редактор RT перенесла операцию и сейчас проходит третий курс химиотерапии.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала о последствиях химиотерапии: «Это последний раз, когда я могу записываться без парика».