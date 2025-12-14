Раскрыта важная деталь в договоре о продаже квартиры Долиной

Дата заключения договора о продаже квартиры была перенесена певицей Ларисой Долиной на 10 дней вперед, пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Согласно документам, между Долиной и Полиной Лурье было заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 10 июня 2024 года, в соответствии с которым изменен срок заключения основного договора купли-продажи на 20 июня 2024-го.

Сроки подписания были перенесены по инициативе исполнительницы, она прислала социологу дополнительное соглашение, заметили журналисты.

Долина прокомментировала скандал с квартирой

Адвокат Лурье Светлана Свириденко уточнила, что между заключением предварительного договора и основного прошло много времени. Она добавила, что «певица не просто ждала, а осмысливала».

В итоге, квартиру зарегистрировали в собственность Лурье в Росреестре 24 июня 2024 года.