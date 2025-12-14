На севере Бурятии начала работать новая поликлиника

В райцентре Муйского района Республики Бурятия, поселке Таксимо, торжественно открыли современную поликлинику. Новое здание построено на средства федерального, республиканского бюджетов, а также частных инвестиций, сообщает сайт правительства региона.

Мощность поликлиники - 250 посещений в смену. Здесь будут вести прием терапевты, хирурги, отоларингологи, эндоскописты, врачи функциональной и ультразвуковой диагностики, офтальмологи, акушеры-гинекологи, профпатологи, неврологи, психиатры-наркологи.

Здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров построено в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Из федерального и республиканского бюджетов на это выделили 130 миллионов рублей.