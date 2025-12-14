В компании «Авиаремонт» опровергли участие в ремонте Ан-22 перед ЧП под Иваново

Информация о прохождении самолета Ан-22 ремонта на 308-м авиаремонтном заводе (308 АРЗ) перед крушением является ложной. Об этом говорится в комментарии АО "Авиаремонт".

© CC BY 4.0 / Минобороны России/Емченко Константин /

"Информация о том, что военно-транспортный самолет Ан-22, разбившийся 9 декабря в Ивановской области, перед катастрофой якобы проходил ремонт на 308-м авиаремонтном заводе, не соответствует действительности. Последний раз указанный борт проходил контрольно-восстановительные работы с участием специалистов завода в 2007 году", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в 2022-23 годах самолет проходил обслуживание по программе филиала ПАО "Ил" - им. В. М Мясищева", после чего эксплуатировался и обслуживался самостоятельно специалистами воинской части.

"Намеренно распространяемые в СМИ материалы о причастности наших специалистов к трагическому инциденту расцениваем как целенаправленную кампанию по дискредитации АО "308 АРЗ" и АО "Авиаремонт". Негодяи, которые это делают, спекулируют на человеческих смертях. В настоящий момент мы готовим иски к изданиям и пабликам в социальных сетях, распространяющим клевету", - подчеркнули в "Авиаремонте".

Кроме того, компания выразила соболезнования коллегам и семьям погибших членов экипажа.

"Считаем недопустимым использовать трагедию для фальсификации обстоятельств и манипулирования общественным мнением", - добавили там.

9 декабря в Минобороны России сообщили, что в Ивановской области во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22. Самолет упал в безлюдном районе. Военные следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ан-22 "Антей" в Ивановской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, все находившиеся на борту члены экипажа погибли.