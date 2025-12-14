Адвокат Сальникова опровергла слухи о льготных условиях для Блиновской в ИК-1

Осужденная по делу о налоговых преступлениях блогерша Елена Блиновская отбывает наказание в женской ИК-1 Владимирской области без каких-либо привилегий. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Наталия Сальникова. По словам защитника, сообщения о якобы особых условиях содержания Блиновской как в период нахождения под стражей, так и после этапирования в колонию не соответствуют действительности. Адвокат подчеркнула, что блогер отбывает назначенное судом наказание на общих основаниях и не имела никаких послаблений ни ранее, ни сейчас. Сальникова также указала, что распространение непроверенных публикаций со ссылками на сомнительные источники создает дополнительные трудности для осужденной в период отбывания наказания. По ее словам, подобные слухи неоднократно опровергались как защитой, так и представителями УФСИН, однако продолжают появляться. На днях в соцсетях появилась информация о переводе Блиновской в "блатной" отряд ИК-1. Управление ФСИН по Владимирской области эти сведения опровергло, заявив, что все осужденные в учреждениях региона содержатся в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.