Названо число выданных виз для разделяющих российские ценности испанцев

Российские консульские учреждения, расположенные в Испании, оформили десятки виз для иностранцев, которые разделяют духовно-нравственные ценности России. Эта программа позволяет заявителям переехать в Россию, о чем журналистам РФ в Испании Кирилл Будаев.

По словам дипломата, подобные визы позволяют заявителю по переезду в Россию оформить разрешение на временное проживание согласно упрощенной процедуре. Как уточняется, в общей сложности российские консульства в Испании оформили порядка 40 таких виз.

Указ об оказании соответствующей гуманитарной поддержки был подписан в 2024 году российским президентом Владимиром Путиным. В нем говорится, что приехавшие в Россию иностранцы смогут временно жить в стране. Сделать это можно будет в связи с неприятием политики своих стран. Уровень владения русским языком подтверждать не потребуется.

Ранее председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов заявил, что Испания требует от россиян визу даже для транзита. Кроме того, некоторые европейские страны ввели дополнительные требования, в том числе наличие страховки, сделанной в Европейском союзе и банковских счетов на его территории.