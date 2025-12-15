Москалькова встретилась с семьями, чьих близких возвращают с Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с родственниками россиян, которые во вторник должны вернуться с Украины и воссоединиться с семьями в РФ.

Как ожидается, в ходе гуманитарной акции во вторник в Россию приедут 12 женщин и 3 мужчин, на Украину едут 10 женщин и 5 мужчин.

"Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы проводить родных и близких, встретить своих родителей, встретить своих дорогих, близких людей с Украины", - сказала на встрече Татьяна Москалькова, отметив, что вопросом воссоединения семей ее аппарат занимается уже третий год.

Как передает корреспондент ТАСС, после общения с омбудсменом родственники на автобусе отправятся на белорусско-украинскую границу, где должно состояться воссоединение семей.

В России люди возвращаются в 7 субъектов: в Москву и Московскую, Астраханскую, Тюменскую, Ростовскую, Белгородскую и Курскую области.

Все российские семьи забирают с Украины престарелых родителей, в некоторых случаях их сопровождают дети, которые ухаживали за близкими на Украине, а с началом специальной военной операции не смогли или побоялись вернуться самостоятельно.