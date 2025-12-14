Россияне могут поставить в паспорте отметку о группе крови

Россияне могут сделать в поликлиниках отметку в паспорте о группе крови и резус-факторе, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«Что касается отметки о группе крови, о резус-факторе, есть определённые нормативные акты, которые дают право гражданину — безусловно, при его желании — поставить себе соответствующий штамп», — цитирует депутата ТАСС.

При этом парламентарий отметил, что данная возможность «не совсем пользуется популярностью», и в некоторых поликлиниках об этой опции даже не знают.

Ранее стало известно, что в России с 1 января в паспортах смогут поставить отметку Идентификатора записи из Единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН).

Кроме того, в паспорт можно внести отметку об ИНН.