В США предупредили о смертельной болезни из-за кухонных столешниц

Штат Массачусетс официально подтвердил первый случай неизлечимого заболевания лёгких — силикоза. Оно связано с вдыханием пыли при резке природного камня, применяемого для изготовления столешниц. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Департамент здравоохранения Массачусетса (DPH) сообщил, что 40-летний мужчина 14 лет проработал на фабрике, где делают каменные столешницы. Недавно у него обнаружили силикоз.

«Подтверждение этого случая в Массачусетсе — трагическое напоминание о том, что силикоз — это не отдаленная угроза. Она существует и серьёзно влияет на здоровье работников в штате», — заявила директор DPH Эмили Х. Спарер-Файн.

Сообщается, что пациент резал, шлифовал, полировал камень и вдыхал кристаллическую кремнезёмную пыль. Она оставляет шрамы на ткани лёгких, что приводит к развитию силикоза.

Эта болезнь необратима и прогрессирует. Симптомы включают постоянный кашель, одышку, усталость и боль в груди.

Эксперты говорят, что риск существует при работе с гранитом и кварцем. Натуральный гранит обычно содержит менее 45% кремнезёма, кварц может содержать более 90%.

«В последние годы болезнь стала более распространённой среди мастеров. К этому привела популярность столешниц, изготовленных из инженерного камня (также известного как кварц или искусственный камень»), — сообщает DPH.

Департамент прогнозирует больше случаев болезни. В других штатах также фиксировались случаи силикоза на производстве столешниц. В исследовании 2023 года калифорнийские учёные выявили 52 работника с силикозом. Двадцать из них страдали от запущенной болезни, а 10 умерли.

Несмотря на потенциальную тяжесть болезни, полный запрет на работу с кварцем в США не вводят. При этом все работы с инженерным камнем уже запрещены в Австралии. Другие страны также думают о дополнительном регулировании.

DPH подчёркивает, что на производстве следует внедрять эффективные меры безопасности, такие как мокрая резка и правильная вентиляция. Это минимизирует воздействие кремнезёма и защищает работников.