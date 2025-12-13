Новогодней столицей России стала Рязань

Рязань стала новогодней столицей России. Она приняла эту эстафету у Кирова. Российские города принимают этот статус по очереди с 2012 года, сообщает «МИР 24.

2025-й стал для Рязани еще и юбилейным — 930 лет с момента образования. Сегодня главная праздничная площадка на Лыбедком бульваре. Пространство разделили на тематические зоны: семейную, спортивную, креативную и торговую. На Рязань в качестве новогодней столицы пал выбор специальной комиссии. Эксперты оценили потенциал города: сможет ли он подготовить насыщенную программу, встретить и удивить гостей.

Ранее на этой неделе в Москве встретили главную новогоднюю ель страны. Дерево привезли из подмосковной Рузы в Кремль. За рулем автопоезда по традиции был Дед Мороз. Он передал подорожную грамоту в комендатуру Кремля. Он признался, что дорога из подмосковный Рузы до Кремля, а это порядка 80 километров, заняла несколько часов. Ценный груз везли в сопровождении сотрудников ГАИ. Символом нового 2026-го года станет вековое дерево, его высота 26 метров, размах нижних ветвей 11 метров.

Главную елку Санкт-Петербурга срубили в Ленинградской области. Ее доставили на Дворцовую площадь. В этом году главным новогодним украшением станет дерево из Копорского лесничества. Ее возраст 120 лет. Чтобы срубить дерево и перевезти его, использовали промышленный кран.