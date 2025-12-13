Украинский блогер-миллионник получил гражданство России

Родившийся на Украине популярный блогер Артур Бабич получил российское гражданство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авторы медиа выяснили, что блогер из TikTok, имеющий 14,2 миллиона подписчиков в этой соцсети, зарегистрировался в налоговой как предприниматель. Он оформился как лицо, занимающееся художественным исполнением и рекламой.

В материале говорится, что в паспорте Бабич записан как Артур Самвелович, тогда как в украинских документах отчество не указывается. В Mash напомнили, что Артур Бабич жил в России, но после начала специальной военной операции (СВО) уехал в США. Однако около года назад блогер вернулся в Россию.

Артур Бабич родился в украинском Кривом Роге в 2000 году. С 2020 по 2024 годы он был участником первого состава творческого объединения Dream Team House, основанного блогером Даней Милохиным.

