Опасные природные явления ждут несколько регионов России в выходные
Опасные природные явления ожидаются в северо-западных и южных регионах России в эти выходные. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
Синоптик сообщил, что штормовой ветер и метели ожидаются на северо-западе страны.
В Карелии прогнозируются сильные осадки, мокрый снег. В Мурманской области и Ненецком округе пойдет снег с метелью, у побережья ветер до 28 метров в секунду.
В Архангельской области также сильный снег, который будет «затруднять видимость и создавать для наземного транспорта проблемы».
Одновременно в Краснодарском крае продолжатся сильные дожди и мокрый снег. В субботу ветер усилится здесь до 25 м/с. В южных и восточных районах Крыма также пойдет сильный дождь.
