Известные российские блогеры и медиаперсоны присоединились к нейтрализации телефонных мошенников и опубликовали мастер-классы по противодействию аферистам в своих Telegram-каналах.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что с помощью фрод-рулетки Т-Банка выявили новую мошенническую схему. По их данным, злоумышленники, действующие с территории Украины, начали представляться сотрудниками супермаркетов и приглашать граждан на "празднование юбилея магазина".

По легенде, известная сеть отмечает в районе проживания жертвы круглую дату и предлагает начислить бонусы на скидочную карту. Для этого абонента просят продиктовать код из SMS или предоставить иные персональные данные.

В случае согласия человеку вскоре перезванивают другие мошенники, представляющиеся сотрудниками полиции, центробанка или финансового мониторинга, и убеждают, что его счета "взломаны" и деньги необходимо срочно переводить на "безопасные" реквизиты либо передать курьеру.

Пранкеры опубликовали видеозвонок с разоблачением схемы, подчеркнув: "предупрежден - значит вооружен".

Писатель и телеведущий Сергей Минаев также протестировал фрод-рулетку. Ему удалось вывести на разговор мошенника, представившегося сотрудником энергосбыта. Злоумышленник утверждал, что в связи с "санкциями Тайваня" счетчики абонентов будут дистанционно отключены, а оплата вырастет в четыре раза.