Бывшая сокамерница Блиновской опровергла слухи о привилегиях

Вокруг этапирования Елены Блиновской в колонию Владимирской области разгорелась новая волна слухов. Некоторые СМИ сообщили, что блогершу якобы направили в «швейную» ИК-1, где она оказалась в так называемом «блатном отряде» с привилегированными условиями и облегчённым трудом.

Однако эту информацию опровергла женщина, ранее отбывавшая наказание и находившаяся в одном СИЗО с Блиновской. По её словам, публикации о «блатных» условиях не соответствуют действительности.

«Нет никаких «привилегированных» камер или отрядов для избранных. Условия содержания одинаковые для всех», — утверждает девушка на своей страничке в соцсети.

Бывшая арестантка поясняет, что речь идёт о 10-м хозяйственном отряде, куда попадают не все осуждённые. По ее словам, работа там тяжелее, а не легче:

«Женщины там пекут огромное количество хлеба по ночам в адских жарких условиях. Там нет ни для кого послаблений», — уточняет она.

Также она опровергает утверждения, что Блиновскую этапировали в особых условиях. По словам женщины, этап проходил так же, как и у остальных осуждённых, без каких-либо исключений.