Бывшая сокамерница Блиновской опровергла слухи о привилегиях
Вокруг этапирования Елены Блиновской в колонию Владимирской области разгорелась новая волна слухов. Некоторые СМИ сообщили, что блогершу якобы направили в «швейную» ИК-1, где она оказалась в так называемом «блатном отряде» с привилегированными условиями и облегчённым трудом.
Однако эту информацию опровергла женщина, ранее отбывавшая наказание и находившаяся в одном СИЗО с Блиновской. По её словам, публикации о «блатных» условиях не соответствуют действительности.
«Нет никаких «привилегированных» камер или отрядов для избранных. Условия содержания одинаковые для всех», — утверждает девушка на своей страничке в соцсети.
Бывшая арестантка поясняет, что речь идёт о 10-м хозяйственном отряде, куда попадают не все осуждённые. По ее словам, работа там тяжелее, а не легче:
«Женщины там пекут огромное количество хлеба по ночам в адских жарких условиях. Там нет ни для кого послаблений», — уточняет она.
Также она опровергает утверждения, что Блиновскую этапировали в особых условиях. По словам женщины, этап проходил так же, как и у остальных осуждённых, без каких-либо исключений.
«Жаль, что люди, не зная внутренней системы, описывают всё так, будто сами там были. Тюрьма — это ад. И говорить о «блатных» условиях, значит, издеваться над теми, кто оказался за решёткой», — резюмирует бывшая осужденная.