Задержанная во Франции Анна Новикова рассказала о слежке спецслужб

Задержанная во Франции по подозрению в шпионаже гражданка России Анна Новикова заявила, что спецслужбы вели за неи и ее семьеи слежку почти год. Об этом стало известно из ее письма.

По словам Новиковой, наблюдение началось в начале 2025 года. Она утверждает, что во время проживания в городе По ее квартира прослушивалась, в автомобиль был установлен трекер, а телефон находился под контролем спецслужб.

Россиянка рассказала, что во время допросов ей демонстрировали фотографии встреч с французом Венсаном П. и другими активистами. Речь шла о встрече в кафе после митинга в память о Дарье Дугиной.

Новикова также сообщила, что о постоянной слежке узнала от адвоката, назначенного полицией. Ранее французские СМИ писали о задержании трех членов ассоциации помощи жителям Донбасса SOS Donbass, включая Новикову, передает РИА Новости.

