Онищенко призвал россиян встретить Новый год на родине

Россиянам рекомендуют встречать новогодние каникулы внутри страны из-за угрозы опасных вирусов. С таким призывом к соотечественникам обратился депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Меня больше волнует, что через недельку-другую многие рванут куда-нибудь, например на турецкие берега. Или, скажем, в Юго-Восточную Азию (Вьетнам, Таиланд и другие), на американский континент в район экватора. А потом при возвращении навезут всяких вирусов… За свои деньги поехать куда-то, для того чтобы заразиться и потерять здоровье. Это, конечно, необъяснимо, но по-нашему», – заявил парламентарий.

По мнению Онищенко, массовые поездки за рубеж в праздничный период сопряжены с высокими рисками для здоровья. Эпидемиолог убежден, что граждане, отправляясь в теплые страны, могут привезти обратно опасные вирусы.

Депутат настоятельно рекомендовал отказаться от зарубежных «гастролей» и отметить праздники в России. Это, по его словам, позволит снизить эпидемиологические риски.

Онищенко также призвал россиян ответственно относиться к своему самочувствию. Он отметил, что при первых признаках недомогания – температуре или симптомах ОРВИ – не стоит геройствовать. Вместо этого необходимо вызвать врача, чтобы обезопасить себя и не стать угрозой для детей и пожилых людей, которые входят в основную группу риска.

Напомним, что власти планируют установить с 2026 года максимальный размер больничных выплат в объеме более 207 тысяч рублей в месяц. Это станет очередным этапом изменения социальной поддержки в части временной нетрудоспособности.