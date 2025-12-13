В Госдуме призвали увеличить в школе часы математики, русского и истории

Современная школьная программа перегружена за счет непонятных предметов и постоянно усложняется. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в ответ на предложение увеличить сроки обучения в школах для полного освоения всей программы, его слова передает ТАСС.

По мнению депутата, сейчас школе не хватает часов для обучения классическим дисциплинам — математике, русскому языку и истории. Он назвал «эксперименты со сроками обучения» неверным подходом.

«Так и хочется сказать: что вы делаете? Оставьте детей в покое! И педагогов тоже! Большинство учителей и так работают на пределе», — добавил Миронов.

Парламентарий уверен, что более эффективным для школьной программы будет избавление от ЕГЭ и освобождение педагогов от «безумной отчетности».

