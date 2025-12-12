Аэропорт Калуги возобновил работу через 20 часов после введения ограничений

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

По его словам, меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Воздушная гавань перестала принимать рейсы в 00:24. Таким образом, аэропорт не работал почти 20 часов.

Накануне авиакомпания «Азимут» отменила все рейсы на Калужском направлении из-за временных ограничений в работе аэропорта. На сайте воздушной гавани отмечалось, что перевозчик «отменяет всю цепочку рейсов: Сочи – Калуга – Пулково и Пулково – Калуга – Сочи».

11 декабря губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении трех беспилотников над территорией региона. По его словам, дроны были уничтожены на окраинах Калуги и Обнинска, а также над территорией Боровского муниципального округа. Он добавил, что в результате падения БПЛА повреждены окна трех жилых домов в одном из населенных пунктов Боровского муниципального округа, а также припаркованные возле домов автомобили.