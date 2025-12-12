В российском регионе ограничат мобильный интернет в новогодние праздники

В Ленинградской области могут ограничить работу мобильного интернета на новогодних праздниках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По словам губернатора, такое решение может быть принято силовыми структурами исходя из оперативной обстановки. Дрозденко добавил, что ограничения вводятся из-за угрозы «провокаций, атак БПЛА и кибер-вмешательства».

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибер-вмешательства в работу инфраструктуры, вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти», — заявил он.

На этом фоне Дрозденко посоветовал заранее предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, а еще призвал читателей скачать мессенджер Max.

Напомним, что в последние два дня в Санкт-Петербурге наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.