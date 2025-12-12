В Эрмитаже открылась выставка, посвященная 200-летию восстания декабристов

Государственный Эрмитаж открыл выставку о восстании декабристов в Пикетном зале Зимнего дворца, где бывали многие участники тех событий. На выставке к 200-летию со дня восстания собрано более 100 произведений живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства, а также рукописей и документов.

"На выставке, которую мы сегодня представляем, много замечательных вещей из самых разных наших учреждений, которые хранят историческую память России. Хотя вообще эта выставка про Зимний дворец и его взгляд на декабристов. <...> У Эрмитажа есть одно замечательное преимущество. У нас есть Зимний дворец, который все это помнит, который был участником тех событий", - сказал на открытии выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Он пояснил, что декабристы присутствовали в Зимнем дворце многократно.

"Во-первых, конечно, они все были тут на балах и бывали в Эрмитаже, об этом мы тоже хорошо знаем. Потом они были здесь на допросах, которые тоже описаны", - напомнил он.

Пиотровский отметил, что события декабря 1825 года можно расценивать как последний гвардейский переворот и "первый штурм Зимнего", поскольку попытка ворваться во дворец тогда была предпринята.

На выставке в Эрмитаже ключевую тему событий 14 декабря 1825 года дополняют предметы и произведения, касающиеся междуцарствия - особого периода в истории, которым воспользовались заговорщики, и следствия по делу декабристов. Среди экспонатов - автографы, портреты и личные вещи участников восстания, акварельные виды комнат Николая I в Зимнем дворце, живописные изображения событий на Сенатской площади, офицерские и солдатские мундиры восставших полков и частей, находившихся на стороне императора.

Для создания экспозиции использованы материалы из собраний Государственного Эрмитажа, фондов Государственного архива Российской Федерации, Института русской литературы Российской академии наук (Пушкинского Дома), Всероссийского музея А. С. Пушкина, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Российского государственного архива древних актов.

Выставка будет действовать с 13 декабря 2025 по 5 апреля.