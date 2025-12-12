В Курчатове открыли памятник Герою России Сергею Чебневу

В городе Курчатов Курской области открыт памятник Герою Российской Федерации, подполковнику Сергею Владимировичу Чебневу. В церемонии открытия приняли участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор Курской области Александр Хинштейн, мать и вдова Сергея Чебнева, а также жители города.

Монумент установлен Российским военно-историческим обществом на набережной имени Сергея Чебнева. С нее открывается вид на Курскую АЭС, которую Герой России отстоял ценой собственной жизни. Воплотил образ воина в бронзе архитектор Андрей Белый.

В своем выступлении Владимир Мединский сказал о преемственности поколений Защитников Отечества. Он отметил, что современные воины являются продолжателями ратных подвигов Александра Невского с дружиной и десантников легендарной Шестой Роты. Речь шла о подвиге вне времени.

«Проходят сотни и тысячи лет, а люди ведут себя так же. Сергей Чебнев отстоял свою высоту под Малой Локней. Мы смотрим на этот прекрасный памятник, на его замечательный образ, на красивое настоящее мужское лицо. Мне кажется, что пройдет еще много лет и защищать нашу землю по-прежнему будут люди, такие, как он. И с него будут брать образ, будут брать пример, потому что ничего не меняется, а Родина остается благодаря таким людям, как Сергей Чебнев», - сказал Владимир Мединский.

Напомним, Сергей Чебнев участвовал в специальной военной операции с 2023 года в качестве добровольца. Был командиром мотострелкового батальона. В августе 2024 года 12 дней силами трех полков держал героическую оборону Малой Локни. Населенный пункт имел стратегическое значение для продвижения ВСУ на Курчатов.

18 августа Сергей Чебнев возглавил контратаку штурмовой группы на вражеский десант, который попытался закрепиться в тылу наших воинов. В том бою он получил смертельные ранения. Благодаря слаженным действиям под командованием Сергея Чебнева нашим бойцам удалось выйти из окружения, остановить наступление врага и перебросить резервы.

Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от 23 ноября 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Чебневу Сергею Владимировичу присвоено звание Герой Российской Федерации (посмертно).

«В августе прошлого года враг затопил огнем здание женской колонии - там занимал позиции батальон «Отмеля». Заняв круговую оборону, наши воины в течение нескольких суток удерживали колонию. Враг пытался прорвать эту оборону. Не вышло: наши стояли намертво.

12 дней обороны. Я был на местах его сражений - не понять, какой ценой они не пропустили врага. Жена Ольга рассказала, что место памятника как нельзя лучше подходит мужу: он вырос на реке Кама, вода была его родной стихией... Набережная в Курчатове теперь носит его имя. И он сам здесь - в бронзе, вечности и сердцах тех, за кого погиб», - сказал глава региона Александр Хинштейн.

Губернатор сообщил, что в Курске будет создана Аллея Героев. Образ Сергея Чебнева займет на ней «одно из самых достойных мест».

«Сережа будет в сердцах многих людей. И те, кто не знают, узнают со временем. И фильм будет снят. И будет в учебниках написано, как сказал наш президент», - сказала вдова Героя Ольга Чебнева.

На церемонию открытия памятника в Курчатов приехали мать и вдова Сергея Чебнева. Дома у него осталось трое детей.

«Он всегда останется в наших сердцах, в нашей памяти. Спасибо всем воинам, всем ребятам, которые сейчас, в данную минуту, защищают наши рубежи», - поделилась мать Героя Ольга Чебнева.

Напомним, в честь Сергея Чебнева были названы Школа №24 и одна из улиц в Калининграде. Там он жил вместе с семьей.