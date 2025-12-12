Ветерана войны в Чечне выставили на мороз из больницы в российском городе

В Екатеринбурге из городской больницы на мороз был вынужденно отправлен ветеран боевых действий в Чечне, сообщает портал Е1.RU.

По информации медиков, пациент сам подписал отказ от госпитализации, однако его сыновья утверждают, что отец находился в неадекватном состоянии, и отпускать его было нельзя. Выйдя в тапочках на холод, мужчине стало плохо, и прохожие вызвали «скорую». Его повторно доставили в ту же больницу, но через несколько часов отпустили домой.

Дома состояние ветерана вновь резко ухудшилось. Несмотря на обращение за помощью, спасти его не удалось. Предварительной причиной смерти названа сердечная недостаточность.

Родственники подчеркивают, что в последний раз врачи отнеслись к пациенту внимательнее, но время, к сожалению, было уже упущено.

Эта трагическая история ставит серьёзные вопросы о процедуре оформления отказа от лечения для пациентов, которые могут быть не в состоянии оценить свои действия, и о необходимости повышенного внимания к ветеранам, нуждающимся в защите и заботе со стороны государства.