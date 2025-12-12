В Дагестане зафиксированы первые случаи смерти от гонконгского гриппа

В Дагестане зафиксированы первые два случая смерти от последствий гонконгского гриппа в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщает источник, оба погибших не были привиты. Какие-либо дополнительные подробности о погибших в издании не предоставили.

За текущий эпидсезон ОРВИ в Дагестане уже был выявлен 61 случай заражения гонконгским гриппом. Симптомами болезни является резкое повышение температуры тела, озноб, слабость, сонливость, головная боль, а также боль в горле и кашель. Для профилактики заболевания медики рекомендуют использовать медицинские маски, избегать посещения людных мест, а также регулярно мыть руки с мылом и проветривать помещения. Кроме того, рекомендуется сделать прививку от заболевания.

