Садальский призвал киноделов не переснимать советские фильмы

Стас Садальский оставил жесткий отзыв на фильм «Невероятные приключения Шурика». По мнению артиста, киношникам пора перестать паразитировать на советской классике.

«Мы кричим, уже орем. Не надо нам этого низкопробного, не надо этих фильмов, не надо, не надо! Опять 25, как и в прошлом году, прошла премьера киноподделки „Невероятные приключения Шурика“. Позорище!» — написал актер с своем ТГ-канале «Стас Уполномочен Заявить».

Садальский считает, что режиссеры занимаются паразитированием на старых фильмах.

«Смотришь на фото — пятидесятилетние Батрутдинов и Кравец. Понимаешь, смешно не будет от слова совсем», — высказался звезда сериала «Место встречи изменить нельзя».

Также Стас поинтересовался, почему молчат высокопоставленные лица, такие как, например, Никита Михалков.

«А почему молчит председатель кино Никита Михалков? Министр от культуры Любимова? Или все в доле?!» — заключил шоумен.

Фолловеры Стаса поддержали его мнение: «Хорошо, что Гайдай не увидит этот бред сивой кобылы», «Еще ни одного приличного ремейка не видела. Согласна на 200%», «А как актерам не стыдно после этих ролей на людей смотреть, на улицы выходить?», «Вместо Кравец надо было Долиной сниматься, чтобы окончательно дно пробить».