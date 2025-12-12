Российский канал начал титровать Зеленского как «так называемого президента Украины»

Российский телеканал НТВ начал титровать президента Украины Владимира Зеленского как «так называемого президента Украины». Так было в выпуске программы «Место встречи», вышедшей в эфир накануне.

На соответствующем кадре можно увидеть титр во время выступления украинского лидера.

Срок полномочий Зеленского на посту главы государства истек в мае 2024 года. Президентские выборы на Украине должны были состояться в марте того года, однако они не были назначены из-за действия в стране военного положения.

9 декабря 2025 года украинский глава заявил о своей готовности провести президентские выборы в стране, но при соблюдении ряда условий. Ключевым условием, по его словам, является разработка механизма организации голосования для военнослужащих, находящихся на передовой.

Однако для начала выборной кампании «есть два вопроса»: безопасность и законность. По словам Зеленского, ему нужно понимать, «как это сделать под ударами, под ракетами» и как организовать голосование находящихся на фронте военных. Кроме того, нужно определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал Катер раскрыл планы Зеленского по реорганизации ВСУ.