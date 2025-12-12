Суд впервые прекратил дело по «схеме Долиной»

Суд в Санкт-Петербурге впервые прекратил дело по «схеме Долиной». Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По словам Лебедевой, судебное разбирательство шло по вопросу возврата квартиры прежнему владельцу, который заявил, что продал ее под влиянием мошенников. В ходе разбирательства обе стороны заключили мировое соглашение.

«В Санкт-Петербурге суд впервые прекратил производство по иску продавца квартиры к покупателю по широко обсуждаемой схеме», — рассказала Лебедева.

Она уточнила, что продажа квартиры произошла в июле 2024 года. Владелица квартиры продала свое жилье за пять миллионов рублей, но потом заявила, что действовала под влиянием мошенников. После этого она обратилась в суд с требованием о признании договора купли-продажи недействительным. В результате соглашения женщина обязалась вернуть покупателю все деньги через безотзывный покрытый аккредитив. В свою очередь, покупатель обязался освободить квартиру.

Термин «схема Долиной» появился после того, как певица Лариса Долина продала свою квартиру в Москве, но потом заявила, что действовала под влиянием мошенников. Суд признал сделку недействительной, но не обязал Долину вернуть деньги обратно покупателю. Это вызвало волну критики в адрес певицы.

Ранее Долина пообещала вернуть деньги покупателю своей московской квартиры.