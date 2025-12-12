Более одного миллиона обращений поступило к прямой линии с Путиным

Штаб Народного фронта обработал порядка одного миллиона обращений россиян перед прямой линией с главой государства Владимиром Путиным. Об этом свидетельствует данные из статистики от телеканала «Россия-24».

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет в совмещенном формате 19 декабря. Жители страны активно отправляют заявки — лидерами по количеству обращений стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В пятерку также попали Свердловская и Ростовская области.

Наиболее популярным способом связи все еще остается звонок в кол-центр. Корреспонденты в свою очередь утверждают, что многие россияне отправляют видеозаявки через мессенджер MAX.

Обращения также принимаются в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Можно обратиться к президенту и через мобильное приложение «Москва — Путину».

Российские телеканалы закладывают три часа — с 12:00 до 15:00 — на передачу «Итоги года с Владимиром Путиным». В эфире политик подведет итоги года, расскажет о ключевых событиях и ответит на вопросы.