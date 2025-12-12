Бездомные собаки в российском городе стали раздавать Wi-Fi

Появление собак с оранжевыми рюкзаками на спине екатеринбуржцы заметили сразу. Чисто вымытые дружелюбные дворняги, отчетливо напоминавшие деловитостью и униформой курьеров-доставщиков, бодро рысили по городским улицам или отдыхали на газонах, ни на минуту не переставая выполнять свою миссию - раздачу бесплатного интернета: в ярких рюкзачках хвостатых курьеров с надписью "Lai-Fi" и знакомым значком были размещены роутеры.

В соцсетях мгновенно завирусились ролики, и организаторы акции объяснили: на Урале заработала "первая в мире сеть самонаводящихся городских интернет-собак, которые раздают бесплатный Wi-Fi и одновременно помогают привлекать внимание к проблеме бездомных животных". Для сомневающихся озвучили технические параметры: "скорость до 100 Мбит/с и до 40 км/ч, разблокировка по лицу, Motion Tracking 240Hz - система отслеживания движущихся объектов с нулевой задержкой, Smart Filtering (Beta) - интеллектуальное шумоподавление" и прочее.

О проекте тут же написали СМИ. К вечеру свое возмущение высказал первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов: "Каждый год 100 тысяч собак оказывается на улицах и начинает бесконтрольно плодиться. К весне мы получаем нападения с жертвами. Надо на всех собак, что ли, роутеры вешать?!" Его категорически поддержал известный благотворительный фонд, заявив, что подобная практика не только неэтична, но и потенциально опасна: "наличие на теле незнакомого устройства, повышенное внимание со стороны прохожих может быть для животных источником сильного стресса... собака может отреагировать агрессивно. В этом решении мы не видим точек безопасности ни для животных, ни для окружающих".

При съемках ни одна собака и ни один прохожий не пострадали.

Выдержав паузу, организаторы - фестиваль "Стенограффия" и команда художников Hot Singles - скромно сознались, что видеоролики сняты ими в жанре мокьюментори (жанр игрового кино, который имитирует документальную съемку, а также использует фальсификацию и мистификацию) и что при съемках ни одна собака и ни один прохожий не пострадали. Горожане обманщиков легко простили. Тем более что идея ими двигала вполне серьезная и полезная.

Участники фестиваля "Стенограффия", уже много лет работающие на стыке искусства и городского пространства, доказали, что они всегда открыты новым форматам, технологическим и идейным прорывам. На этот раз они решили использовать технологию как повод для разговора о тех, кого в мегаполисе часто не замечают.

По замыслу организаторов, этот момент человеческого любопытства должен стать мостиком к знакомству с питомцем и, возможно, его будущему устройству в семью.

"Современный горожанин перегружен стрессом, часто испытывает "усталость от сострадания" и поэтому сторонится благотворительности, - поделились художники из Hot Singles. - Тогда мы стали думать о том, как наладить связь между бездомной собакой и человеком и пошли путем закрытия конкретной насущной потребности - наличия безлимитного интернета. Мы верим, что позитивные образы и выстраивание партнерских отношений помогут людям по-новому посмотреть на бездомных собак и, возможно, даже принять их в семью вместе с интернетом, который они раздают.

При успешной "инсталляции интернет-собаки Lai-Fi home" человек получает год бесплатного интернета от спонсоров проекта. А друга получает на всю жизнь.