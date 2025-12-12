Эксперт рассказал о привилегиях Блиновской во владимирской ИК

По мнению криминалиста Михаила Игнатова, который дал комментарий для News.ru, условия отбывания наказания блогером Еленой Блиновской в колонии Владимирской области могут быть смягчены. Эксперт полагает, что в силу ее публичного статуса администрация учреждения обеспечит усиленные меры безопасности и особый контроль.

Как пояснил Игнатов, ввиду известности Блиновской персонал колонии будет осуществлять за ней постоянный надзор и досмотр, чтобы предотвратить возможные конфликты. Не исключено также прикрепление специальных лиц для регулярного наблюдения. Криминалист считает, что она имеет все шансы отбыть назначенный срок с определенными льготами, такими как облегченные условия труда и свиданий. По его словам, Блиновская, вероятно, будет занята на легких работах, например, в библиотеке или канцелярии, избежав тяжелого физического труда на производстве.

Игнатов также отметил, что вокруг блогера вряд ли сложится активный круг общения из других заключенных, поскольку сама она не будет заинтересована в подобных контактах, стремясь к спокойному отбытию срока. Ключевой задачей для нее станет установление корректных и конструктивных отношений с администрацией исправительного учреждения, полагает собеседник.

Блиновская попала в привилегированный отряд женской колонии

Ранее сообщалось, что Блиновская была распределена в 10-й отряд женской колонии ИК-1 во Владимирской области, который считается привилегированным и предполагает облегченные условия труда для осужденных.