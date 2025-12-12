Мишустин принял участие в конференции по сотрудничеству в области науки и технологий

В столичном музее "Атом" на ВДНХ прошла Международная конференция по сотрудничеству в области науки и технологий. Участие в ней принял председатель российского правительства Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран ЕАЭС.
Им также показали уникальную экспозицию, посвященную ядерным технологиям - экскурсию провел лично глава "Росатома" Алексей Лихачев. И представили презентации шести лучшим проектов молодых ученых из стран СНГ в области промышленной диагностики, экологической безопасности и биотехнологий. Все эти проектов получили одобрение представителей ЕАЭС на реализацию.
Российский премьер, в частности, отметил разработку автоматизированной установки для сортировки твердых радиоактивных отходов.
"Это очень важно. Старые реакторы, советское наследие, на сегодняшний день все страны, присутствующие здесь, с ними работают, конечно, нуждаются в том, чтобы технологии роботизированные освобождали его от отходов. Ну и самое интересное, что эти отходы сами являются топливом. Замкнутый цикл, о котором все говорили, и наш президент это говорил", - отметил Мишустин.