Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак сделал предсказание на 2026 год о том, как будет развиваться специальная военная операция (СВО) на Украине.

По его словам, с января по апрель ожидается снижение темпов активности ВС РФ.

— Это может быть связано в том числе и с темой переговоров или с темой вмешательства других государств. <...> То есть будут предприняты попытки манипулировать Россией для склонения ее к подписанию мирного договора или к другим действиям, приостанавливающим активную фазу СВО, — сказал он.

По словам эзотерика, есть вероятность вмешательства стороннего государства, которое будет присутствовать в конфликте не с точки зрения давления, а с позиции посредника в переговорном процессе.

Зак подчеркнул, что не стоит принимать эти попытки как искренние намерения. Все пересуды о переговорах будет направлены только на попытку остановить активную фазу СВО.

С мая по август ожидается более активная фаза спецоперации, решительные действия со стороны ВС РФ. Зак подчеркнул, что действия российской армии будут продуманными и выверенными.

С сентября по декабрь ВС РФ достигнет поставленных летом целей. В этот период будут снова предприняты попытки склонить стороны к переговорам, однако они не увенчаются успехом.

Зак добавил, что посредникам все же удастся немного замедлить темпы развития спецоперации. Однако, по словам эксперта, это будет ошибочным шагом со стороны России, сообщает «Радио 1».

