"Внуково" и "Шереметьево" скорректировали расписание из-за атак БПЛА

В московских аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" ограничили полеты на фоне атаки дронов.

В аэропорту "Шереметьево" ограничили полеты в связи с сигналом "Ковер". Пассажиров предупредили о задержках. "Внуково" и "Шереметьево" скорректировали расписание.

Ограничения в столичных воздушных гаванях необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Ночью и утром система противовоздушной обороны сбила восемь вражеских беспилотников, летевших на Москву.