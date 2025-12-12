Гоблин заявил об обязательности вытрезвителей в России

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что в России должны быть вытрезвители. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам Пучкова, в стране обязательно должны быть вытрезвители. Он считает, что пьяные люди могут быть опасны, если находятся в общественных местах.

«Гражданин явно не в себе. Он, обратите внимание, может причинить вред себе и причинить вред окружающим. Он может зайти в метро, спуститься по эскалатору, спихнуть кого-то с платформы, упасть сам», — подчеркнул Гоблин.

Он добавил, что задерживать и уводить из публичных мест нетрезвого человека должны сотрудники правоохранительных органов.

