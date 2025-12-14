В аэропорту Грозного и Пскова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Грозного (Северный) и Пскова ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

© Газета.Ru

По его словам, соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов. Накануне вечером и ночью аналогичные меры ввели в аэропортах Санкт-Петербурга, Калуги, Геленджика и Краснодара. План "Ковер" — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.