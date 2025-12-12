Володин поздравил россиян с Днем Конституции

Конституция РФ, которая была принята более 30 лет назад на всенародном референдуме, определила будущее России.

Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в поздравлении с Днем Конституции, который отмечается 12 декабря.

«Поздравляю с Днем Конституции Российской Федерации! Основной закон, принятый более 30 лет назад на всенародном референдуме, определил будущее нашей страны», — передает его слова пресс-служба палаты.

Володин добавил, что Конституция также утвердила ценностные ориентиры, путь и приоритеты ее дальнейшего развития.

Кроме того, политик отметил, что поправки в Конституцию, одобренные в 2020 году, способствуют преодолению современных вызовов, а также эффективному решению задач, направленных на укрепление России, достижение общенациональных целей, повышение качества жизни граждан.