Володин поздравил россиян с Днем Конституции

Володин: Принятая более 30 лет назад Конституция определила будущее России
Конституция РФ, которая была принята более 30 лет назад на всенародном референдуме, определила будущее России.
Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в поздравлении с Днем Конституции, который отмечается 12 декабря.
«Поздравляю с Днем Конституции Российской Федерации! Основной закон, принятый более 30 лет назад на всенародном референдуме, определил будущее нашей страны», — передает его слова пресс-служба палаты.
Володин добавил, что Конституция также утвердила ценностные ориентиры, путь и приоритеты ее дальнейшего развития.
Кроме того, политик отметил, что поправки в Конституцию, одобренные в 2020 году, способствуют преодолению современных вызовов, а также эффективному решению задач, направленных на укрепление России, достижение общенациональных целей, повышение качества жизни граждан.