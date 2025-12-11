В «Почте России» объяснили перебои в работе IT-систем

В «Почты России» объяснили, с чем могут быть связаны перебои в работе IT-систем отделений. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в компании, причиной перебоев могут быть ограничения связи, которые были введены провайдерами для обеспечения безопасности. При этом в «Почте России» подчеркнули, что сами системы почты работают нормально.

«Все системы Почты работают штатно. Перебои в работе IT-систем в ряде отделений могут быть связаны с ограничениями связи, введенными провайдерами для обеспечения безопасности. Сожалеем, что некоторые клиенты столкнулись с трудностями при получении услуг», — сообщили в компании.

Ранее СМИ сообщили о том, что в работе систем «Почты России» начались перебои по всей стране.