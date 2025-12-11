В Москве начались всероссийские сборы ветеранов СВО

Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов специальной военной операции начались в Москве с участием более 300 делегатов из всех регионов страны. Накануне они приняли участие в форуме «Вместе победим» в Национальном центре «Россия». Основными задачами мероприятия стали подведение итогов работы ассоциации за 2025 год и выработка приоритетов на предстоящий период.

«Вчера глава государства, обращаясь к ветеранам специальной военной операции, отметил, что поддержка защитников Отечества — наша безусловная нравственная задача, требующая партнерской работы государства и общества. Он подчеркнул, что необходимо последовательно развивать систему социальной поддержки для семей военнослужащих, дополнять ее новыми содержательными инициативами, максимально учитывать и реализовывать правительственные решения в каждой конкретной жизненной ситуации», — заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев сообщил, что в Единый день голосования сотни ветеранов получили поддержку на выборах различного уровня.

«Наши боевые товарищи, члены Ассоциации ветеранов СВО избраны во все уровни власти — губернатор, депутаты законодательных собраний, дум муниципалитетов. Это дает возможность участвовать не только в выработке, но и принятии решений», — отметил он.

По данным ассоциации, в 2025 году при ее содействии были открыты школьные музеи в 20 регионах страны, а участники организации провели несколько тысяч уроков мужества, военно-патриотических и спортивных мероприятий. Во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества» были решены сотни вопросов вернувшихся с фронта бойцов — от бытовых проблем до трудоустройства и реабилитации.

Сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, сенатор, генерал-майор ВДВ Алексей Наумец пояснил, что главной задачей является включение завершивших службу военнослужащих в мирную жизнь.

«Для ее решения выстроено взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами, включая Министерство труда и социальной защиты и Министерство строительства и ЖКХ, а также с общественными организациями», — рассказал Наумец.

На сборах лидер Российского союза сельской молодежи, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Госудумы Юлия Оглоблина объявила о планах создать первый центр поддержки для ветеранов СВО на селе. По ее словам, более 200 ветеранов специальной военной операции в этом году начали собственное дело в агропромышленном комплексе.

В первый день сборов прошла проектная сессия, посвященная увековечиванию памяти погибших и сохранению исторической памяти. В ее работе приняли участие представители центральных органов военного управления Министерства обороны и Следственного комитета России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, а также представители аппарата уполномоченного по правам человека и АНО «Военно-информационный поисковой центр».

В ходе сборов пройдет презентация книги Сергея Мачинского «Голоса из войны», будут названы лучшие региональные практики 2025 года, пройдет проектная сессия с участием представителей Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив. В партнерской сессии состоится диалог с фондом «Защитники Отечества» и Комитетом семей воинов Отечества. Запланировано подписание соглашений о сотрудничестве с новыми партнерами — министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и Федеральной службой по аккредитации. Также ветераны наметят планы на 2026 год, который объявлен Годом единства народов России.