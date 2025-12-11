Ученые Крыма обратятся к Украине с открытым письмом в связи с задержанием Бутягина

Научное сообщество Крыма обратится к Украине с открытым письмом в связи с задержанием в Польше российского археолога Александра Бутягина.

«Все мы, кто работает в Крыму, знаем Александра Михайловича Бутягина уже не одно десятилетие. Раскопки в Крыму он ведёт с 1996 года, то есть уже 30 лет. Он всегда действовал профессионально и ответственно, получал соответствующие разрешения, и никогда ранее никаких претензий к нему не возникало», — заявил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко в беседе с сайтом «Крым 24».

Он назвал действия Киева политически мотивированными и никак не связанным с научной деятельностью или сохранением культурного наследия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на понимание со стороны Польши абсурдности обвинений, выдвинутых Украиной против учёного.

Кроме того, сообщалось, что Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.