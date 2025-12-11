Стало известно о сбое в работе «Почты России» по всей стране

Работа отделений «Почты России» по всей стране частично оказалась парализована. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в некоторых отделениях наблюдаются огромные очереди. Посетители не могут ни отправить, ни получить посылки и письма.

По предварительной информации, сбой случился из-за технических неполадок у интернет-провайдера. Из-за отсутствия доступа к сети не работаю служебные программы, в связи с чем стала невозможна выдача посылок и отправления. Официальных комментариев от «Почты России» пока не поступало.