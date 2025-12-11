Россияне назвали Долину «антигероем 2025 года»

Опрошенные россияне назвали «антигероем 2025 года» певицу Ларису Долину. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Опрос издание провело в своем Telegram-канале. Согласно его результатам, 62% опрошенных считают, что Долина плохо поступила с покупательницей своей квартиры Полиной Лурье.

Второе место заняли телефонные мошенники. За них проголосовало 19% опрошенных. Тройку антирейтинга закрыл Дмитрий Дибров. По мнению 7% опрошенных, антигероем телеведущего сделал секс-скандал — Диброва видели на публике с расстегнутой ширинкой.

Всего в опросе приняли участие более 13 тысяч человек. Табличку с надписью «Антигерой-2025: тому, кто разбил наше сердце» поместили в музей «Комсомольской правды».

Напомним, что ситуация вокруг московской квартиры Долиной началась после того, как певица продала свою жилплощадь Полине Лурье, но потом заявила, что действовала под влиянием мошенников. Суд признал сделку недействительной, но не обязал Долину вернуть деньги обратно Лурье.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Долина 12 лет прятала в Подмосковье дворец, за который не платила налоги.