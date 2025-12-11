Иммунолог объяснил, можно ли ожидать введения карантина в России из-за гриппа

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил в беседе с RT, можно ли ожидать введения карантина в России из-за заболеваемости гриппом.

«В масштабе городов, в масштабе населённых пунктов этого точно не будет, по крайней мере никаких предпосылок для этого нет. Это не ковид, это не пандемия ковида, это другая история. Однако карантины на уровне школ, детских садов, каких-то учреждений, временные карантины, если будет прямо вспышка, почему нет? Это разумно абсолютно, и надо, наоборот, их внедрять точечно там, где идёт вспышка», — считает эксперт.

Внедрения массовых мер, например локдауна, не стоит ожидать, объяснил Крючков.

«Я думаю, что предпосылок нет и вряд ли это будет реализовано», — заключил собеседник RT.

