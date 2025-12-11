Михалков заявил, что Ефремов «постепенно потерял реальность»

Произошедшее с актёром Михаилом Евремовым «стало естественным следствием постепенной потери им реальности». Как пишет StarHit, об этом заявил режиссёр Никита Михалков. По его мнению, другого исхода быть не могло, только что-то «ещё страшнее».

«Думаю, что при всей сложности его характера он имел время, чтобы многое понять. Я это почувствовал», — ответил Михалков на вопрос о причине приглашения артиста в труппу театра «Мастерская «12».

Ранее театральный критик Ольга Галахова заявила «Радиоточке НСН», что первый спектакль с участием Ефремова, отсудевшего срок за смертельное ДТП, наверняка вызовет ажиотаж.