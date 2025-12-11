В Госдуме высказались о запрете корпоративов

Праздновать или не праздновать корпоратив — это дело организации и ее руководства, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так о запрете неформальных развлекательных мероприятий депутат высказалась в беседе с «Лентой.ру».

«На мой взгляд, это дело организации, ее руководства и тех корпоративных правил, которые установлены в этой организации. Если организация считает необходимым отметить какое-то мероприятие, не стоит мешать, а уж тем более каким-то образом запрещать. Каждый сам решает, что он вправе есть, что он вправе пить, когда, где, с кем отмечать праздники, корпоративы», — заявила Бессараб.

При этом депутат отметила, что после начала специальной военной операции (СВО) число развлекательных мероприятий среди сотрудников компаний и организаций снизилось в разы.

«Люди если и собираются, то не выходя даже за двери своей организации. Поэтому не думаю, что нужно запрещать корпоративы», — заключила она.

Ранее стало известно, что интерес бизнеса к проведению новогодних корпоративных праздников в России рухнул на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, что связано с общим сокращением расходов на увеселительные мероприятия.