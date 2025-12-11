От идеи до «Афиши». В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»

Постановка получила инвестиции от компании «Афиша» в рамках поддержки независимых театральных коллективов

© Пресс-служба «Арт-платформы»

21 декабря 2025 года в московском Новом Манеже впервые покажут спектакль «Живые?» – работу-победителя лаборатории «Малая форма», созданную студентами ГИТИСа. Постановка режиссера Мити Версты представляет собой фантазийный «ветхозаветный» эксперимент по мотивам Даниила Хармса, в котором библейский миф о появлении первых людей превращается в современную притчу о природе творчества, ответственности и том, что делает человека живым. В абсурдистской оптике Хармса история грехопадения звучит по-новому – как история взросления, столкновения с реальностью и боли первых самостоятельных шагов.

Дмитрий Бикбаев, режиссер, руководитель «Арт-платформы»:

«Для “Арт-платформы” этот проект имеет принципиально важное значение. Впервые еще на этапе обучения ребята создали полноценный конкурентный творческий продукт. Это настоящий шаг в профессию. Конечно, если бы не наши партнеры, которые поверили в ребят, реализовать такую задумку было бы невозможно. Я счастлив, что вот она – наша первая премьера! Победители встретятся со зрителем. И мы искренне верим, что это принесет всем нашим юным участникам огромные профессиональные дивиденды».

Евгений Сидоров, генеральный директор «Афиши»:

«Поддержка молодых творческих команд – стратегически важная часть нашей работы. Мы видим в них полноценных профессиональных партнеров, поэтому даем не рыбу, а удочку. Наши инвестиции возвратны – спектакль должен выйти в прокат и пройти путь полноценного репертуарного проекта. Для молодых команд это ценно: они получают первый реальный опыт того, как устроена система театра – творческая, организационная и финансовая. Это дисциплинирует и учит ответственности за результат. По сути, мы помогаем сделать их первый “взрослый”, а не ученический спектакль: от идеи до проката. И именно такой опыт действительно запускает профессиональный рост».

Спектакль стал победителем лаборатории «Малая форма» – совместного проекта ГИТИСа и «Арт-платформы», который дает студентам возможность пройти путь полноценного профессионального производства. Участники в течение двух недель создавали эскизы по произведениям Хармса, работали на реальной сцене, посещали мастер-классы Олега Меньшикова и Юлии Пересильд, а также защищали свои концепции перед экспертным советом. По итогам закрытого голосования жюри победителем стал проект «Живые?», получивший поддержку «Афиши» на реализацию и выпуск спектакля в прокат.