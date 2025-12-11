Российский депутат возмутился числу работающих судьями женщин «детородного возраста»

Депутат саратовской облдумы Станислав Денисенко возмутился числу женщин, работающих судьями. Об этом сообщает sarinform.ru.

11 декабря комитет думы по местному самоуправлению согласовал назначение трех мировых судей. Все они оказались женщинами.

Денисенко заявил, что женщины «детородного возраста» должны ориентироваться на материнство.

«Мы тратим десятки миллионов средств [на повышение рождаемости] и каждый раз видим таких прекрасных кандидаток. Когда же это исправится? [Мы хотим видеть] парней, нежели прекрасных женщин, которые должны становиться многодетными матерями и развивать наше общество», — сказал он.

В беседе с изданием «Подъем» Денисенко объяснил, что он поинтересовался причинами возникшей ситуации, но не выражал сомнение в профессионализме работников.

